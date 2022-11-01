"В целях снижения налоговой нагрузки в туриндустрии правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении ставки 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, а также для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения", — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета (состоялся 6 сентября 2022 года).

Кроме того, в целях применения упрощенной системы налогообложения правительству поручено рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туриндустрии предельного дохода – до 300 млн рублей, предельной численности работников – до 250 человек, остаточной (балансовой) стоимости основных средств – до 250 млн рублей.

Доклад по этим вопросам необходимо предоставить до 1 декабря 2022 года.

Госдума 22 марта приняла закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций, один из пунктов документа – обнуление НДС для гостиниц, эта мера заработала с 1 июля. После этого Ростуризм и представители туриндустрии обсуждали обнуление НДС и для туроператоров, поскольку в нынешних условиях дополнительная налоговая нагрузка несет потенциальную угрозу для стабильности ряда действующих участников рынка.