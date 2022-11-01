Правительство рассмотрит вопросы о финансировании строительства на российских верфях не менее 140 круизных судов класса "река — море" в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта.

Также к указанному сроку должны быть рассмотрены вопросы о субсидировании процентной ставки по кредитам на строительство и модернизацию круизного флота и увеличении размера судового утилизационного гранта (СУГ) при строительстве российскими предприятиями круизных судов.

Правительству также поручено рассмотреть вопросы о создании, модернизации и восстановлении портовой инфраструктуры, в том числе причальных сооружений, для круизных и пассажирских судов, организации пассажирских перевозок водным транспортом по межрегиональным маршрутам, а также о развитии яхтенного туризма и регистрации яхт в реестрах судов РФ.