"Правительству обеспечить сохранение величины льготной процентной ставки по кредитам, предоставленным инвесторам в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями) для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма", — говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, который прошел 6 сентября во Владивостоке.

Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 1 декабря 2022 года. Далее – ежегодно.

До этой же даты в целях поддержки проектов по строительству и реконструкции гостиниц с номерным фондом до 120 номеров правительство должно представить предложения по предоставлению инвесторам единоразовой субсидии (гранта) за своевременную реализацию проектов по строительству (реконструкции) гостиниц. Для этого объекты размещения должны быть введены в эксплуатацию, пройти классификацию и подтвердить начало операционной деятельности.

Также правительство должно представить предложения по продлению программы строительства модульных некапитальных средств размещения, включая кемпинги и глэмпинги, расширив перечень субъектов РФ – получателей средств на эти цели из федерального бюджета.

До 1 декабря в целях развития внутреннего и въездного туризма президент поручил рассмотреть вопрос об увеличении срока действия льготной процентной ставки по кредитам, предоставляемым субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность.