"Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты", — говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, мастер-планы курортов должны быть спроектированы с учетом бассейнов с искусственным подогревом, и с привлечением к этой работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2023 года.

На заседании госсовета по туризму во Владивостоке 6 сентября Путин назвал ряд проектов, реализация которых требует решения на федеральном уровне. Среди них – курорты на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей, а также в Приморье. Также президент предложил воссоздать на современном уровне известный в советское время курорт Каякент в Дагестане на Каспийском море.