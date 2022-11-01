Более 60 ваз из собрания Государственного исторического музея, возраст которых около 25 столетий, представляют историю развития искусства древнегреческой вазописи с середины II тысячелетия до н.э. по III в. до н.э.

"Нам очень важно, что в год 150-летия создания Исторического музея, здесь открывается уникальная археологическая выставка. Фонд археологии — богатейший в нашем музее, активно пополняется. Ждем, что выставка станет успешной и популярной у туляков и гостей города", — сказала на открытии заместитель директора ГИМ Екатерина Клюкова.

Она сообщила, что на базе тульского филиала открывается школа юных археологов.

У каждого из античных сосудов, представленных на выставке — амфор, кратеров, пелик, ойнохой, гидрисков — своя форма, предназначение и роль не только в быту, но и в различных ритуалах и церемониях.

Наиболее ранние сосуды, представленные на выставке, изготовлены на острове Кипр. Это фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, а также кратериски в микенском стиле (XV-XIII вв. до н.э.).

Гостям выставки будут показаны керамика Коринфа и Афин, сосуды аттических мастеров, изделия италийских и малоазийских гончаров.

Серия краснофигурных пелик так называемого "керченского стиля" IV века до н.э. уникальна. На пеликах афинские мастера изобразили амазонок, грифонов и аримаспов -мифологических обитателей Северного Причерноморья. А росписи на использовавшихся в повседневном быту и религиозных церемониях сосудах позволят проследить историю древней Греции.

Посетители увидят также изделия мастеров Южной Италии IV века до н.э. из собрания музея.

В числе экспонатов — вазы не только из бывших частных собраний, и раскопок XIX-ХХ веков, но и из экспедиций в северном Причерноморье, которые ежегодно организуют сотрудники Государственного исторического музея.

Выставка продлится до 13 февраля 2023 года.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.