"Правительству РФ с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах РФ курортного сбора разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам РФ права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований", — говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора — от 10 до 100 рублей на человека в сутки. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов — обустройство городов, очистку пляжей и другие нужды. В эксперименте принимали участие Краснодарский край, Алтай, Крым и Ставропольский край.

6 сентября Путин провел во Владивостоке заседание президиума Госсовета по развитию туризма в России.

На этом заседании глава комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил на уровне федерального законодательства закрепить за регионами право вводить курортный сбор. Он попросил главу государства дать поручение и внести в Госдуму проект федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора.

"В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора — от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный. Например, небольшой курортный город Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета", — заявил Кожемяко на заседании президиума Госсовета.

В свою очередь эксперты турбизнеса считают, что курортный сбор в регионах не должен взиматься круглогодично, кроме того, до его введения следует сначала разобраться с проблемой теневого рынка объектов размещения.

"Если за рубежом курортный сбор взимается с иностранных гостей в период высокого сезона, а у нас круглый год и с россиян, то это больше похоже на налог на отдых. Надо определить периоды высокого сезона, и в этот момент можно взимать курортный сбор", — сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов на пресс-конференции 13 сентября.

По его словам, в первую очередь необходимо легализовать объекты размещения — гостевые дома, частный сектор, чтобы операторами курортного сбора были не только классифицированные отели, а все участники рынка. И только потом рассматривать вопрос курортного сбора, оставляя право на его введение регионам.

С ним согласился исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"У нас есть большая нерешенная проблема с огромным теневым рынком, который в разных регионах представлен. С них ничего государство собрать не может. Мне кажется, первично нужно навести порядок и вывести из тени участников туриндустрии, а потом вводить курортный сбор", — уточнил эксперт.

Как отметил Уманский, ключевая причина разногласий по курортному сбору лежит в нелогичном и неправильном распределении доходов от туризма в местный и федеральный бюджет.

"Сейчас регионы, которые остро нуждаются в финансировании для того, чтобы развивать туризм на своих территориях, оказываются в ситуации, когда от туризма они почти ничего не получают. В свою очередь, федеральный центр требует от них развития, постоянной гонки в направлении ускорения участия в туротрасли. Конечно, для этого им нужны источники финансирования. Безусловно, национальный проект, который сейчас реализуется Ростуризмом, отчасти решает эту проблему. Но напрямую операционных доходов от туризма регионы зачастую не получают. В этой связи регионам и был предложен инструмент курортного сбора, который они могут использовать и собирать деньги себе в бюджет от приезжающих туристов", — пояснил эксперт.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила, что курортный сбор не планируется внедрять как обязательный налог.

"Мы говорим о возможности региона использовать такой инструмент, в том числе для распределения потоков, для других каких-то своих целей. Мы считаем, что сами регионы должны определять формат использования курортного сбора для своих целей. Они сегодня могут его применять, а завтра от него отказаться. Это гибкая система", — сказала Костенко.