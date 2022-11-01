Как подчеркивается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, безвизовый режим для таких поездок должен быть установлен "без учета принципа взаимности".

Поручение адресовано правительству, МИД, МВД и ФСБ.

Первый доклад по его выполнению должен быть представлен президенту до 1 июня 2023 года.

Также к указанному сроку должны быть подготовлены предложения по увеличению срока действия многократной туристической российской визы и по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень недружественных стран.

Кроме того, правительству и трем профильным ведомствам поручено подготовить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень недружественных.

Президент поручил распространить в субъектах РФ практику Санкт-Петербурга, предусматривающую безвизовый въезд в Россию и временное пребывание в России в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов.