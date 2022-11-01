Компания претендует на допуски из Красноярска в Ханой и Нячанг (Вьетнам), а также из Владивостока в Нячанг.

Допуск к полетам в столицу Таиланда — Бангкок "Аэрофлот" рассчитывает получить из Красноярска, Владивостока и Новосибирска, на курортный Пхукет — из этих же городов, а также из Хабаровска.

Запрошенная частота полетов по всем направлениям — до двух раз в неделю.

Помимо этого, "Аэрофлот" запросил допуск к семи рейсам в неделю из Санкт-Петербурга в Стамбул, а его дочерняя "Россия" — в Ташкент.

Основной базовый аэропорт "Аэрофлота" — московское "Шереметьево". Как сообщалось, в зимнем расписании (действует до 25 марта) международная сеть компании из Москвы будет сформирована из рейсов в 16 стран мира: Таиланд, Индию, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы, Китай, Индию, Иран, Турцию, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан.

С июня 2021 года "Аэрофлот" также развивает маршрутную сеть из Красноярска, в планах на будущее — развитие базы на Дальнем Востоке, говорил гендиректор компании Сергей Александровский.