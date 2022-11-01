"Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие, имеющие костюм Деда Мороза или какой-либо атрибут Нового года и медицинский допуск врача. Дополнительный инвентарь приветствуется", — говорится в сообщении.

На старт смогут выйти все — от малышей (в паре с взрослым) до пожилых рязанцев. Забеги будут проводиться по пяти возрастным категориям, дистанции от 200 до 500 метров.

Победители и призеры будут награждены грамотами и призами. По традиции призы получат и победители в номинациях: "Самый оригинальный костюм", "Самый юный участник", "Самый опытный участник", "За волю к победе", "Самый активный коллектив".

Забег Дед Морозов стал для Рязани уже доброй традицией. Так, в прошлом году в нем приняло участие более 100 человек, возраст самого пожилого участника — 84 года.