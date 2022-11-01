"Минтуризма Филиппин (DOT) приветствовало введение правительством страны карты eARRIVAL Card, которая позволит более быстро и комфортно въезжать в страну иностранным туристам. Карта станет заменой существующей декларации One Health Pass (OHP) в рамках упрощения антиковидных ограничений в стране и привлечения на Филиппины большего числа гостей", — пишет издание.

Как отмечает газета, раньше путешественники должны были зарегистрироваться в программе OHP за несколько дней до поездки на Филиппины и заполнить электронную медицинскую декларацию. В eARRIVAL Card удалены ненужные поля для заполнения, чтобы турист тратил меньше времени на анкету. Так, количество вопросов для путешествующих с целью туризма было сокращено вдвое – с 20 до 10. Также были удалены вопросы о профессии туриста и уровне его образования.

После предоставления информации о поездке, личной информации, декларации о состоянии здоровья и сведений о прививках, на сайте eARRIVAL Card будет сгенерирован уникальный QR-код. Его нужно показать в аэропорту по прибытии на Филиппины.

Кроме того, путешественникам не нужно устанавливать мобильное приложение для регистрации, поскольку eARRIVAL Card — это сайт, который открывается в браузере. Также система избавит туристов от необходимости заполнять бумажные анкеты прибывающих на Филиппины.

Ранее в Минтуризма Филиппин обсуждался вопрос поэтапного ослабления антиковидных ограничений, в частности требований ПЦР-тестирования и вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну.

По данным министерства, с 1 января по 17 октября Филиппины посетили 1,76 млн иностранных туристов, это больше чем прогнозировали власти изначально (1,7 млн).

Между РФ и Филиппинами нет прямых рейсов. Добраться туда можно со стыковками в Катаре и ОАЭ. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" в середине ноября от 64 тыс. рублей на человека.