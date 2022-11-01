"Совсем недавно у нас прошла масштабная встреча, в рамках которой представители Китая заявили, что они с удовольствием посещали бы не только Санкт-Петербург, но и другие регионы СЗФО", — сказал депутат во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Однако, по его словам, существующая в округе туристическая инфраструктура неспособна принять большой поток туристов из Китая, который после окончания пандемии может направиться в РФ. Китайские инвесторы со своей стороны готовы создавать совместные с российскими бизнесменами предприятия и организовывать в регионах СЗФО важную для туристических потоков инфраструктуру.

"Представители Китая согласны, чтобы не нарушать принципы конкуренции и не вытеснять российские компании, занять определенную долю в том или ином спектре экономической деятельности, четко согласованной с властями регионов", — отметил Панов.

Он добавил, что уже сейчас в Петербурге, Ленинградской области и других регионах рассматривается идея создания масштабных презентационных хабов. Там в том числе можно будет найти китайскую продукцию. А свободные торговые площади в Китае в свою очередь могли бы принять товары народного потребления из России, и представители Китая, по словам Панова, готовы предоставить эти площади бесплатно.

"Мы договариваемся о создании бизнес-миссий, которые будут направлены от предпринимателей из РФ, чтобы они могли посмотреть и договориться о поставках, и также непосредственно от представителей Китая, чтобы они могли знакомиться с продукцией, которая есть, например, в Петербурге", — сказал парламентарий.