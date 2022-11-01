"Знак установлен напротив памятника первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову, который был возведен в 2016 году. Идею установить монумент государственному деятелю тогда поддержали сами красноярцы. В преддверии 200-летия основания Енисейской губернии по инициативе губернатора Александра Усса была создана рабочая группа по завершению архитектурно-художественного ансамбля", — говорится в сообщении.

Памятник выполнен в виде стелы на основании из гранитных плит. Его высота составляет 14,5 метра. В нижней части размещена плита с фрагментом указа Александра Первого об учреждении Енисейской губернии и изображением её герба. Композицию дополняют бронзовые фигуры Александра I и графа Михаила Сперанского. Продолжает стелу обелиск высотой 9,2 метра, увенчанный бронзовым изображением герба Российской империи времен основания Енисейской губернии.

"2022 год для нас знаковый, год 200-летия Енисейской губернии. И стела — дань уважения многим поколениям сибиряков, красноярцев, чьим упорством и трудом была обустроена огромная территория, которая является опорой российского государства. Уверен, миссию опорного региона нашей страны мы и в будущем будем нести достойно. Благодарю авторов идеи, архитекторов, историков, строителей, всех тех, кто воплотил в жизнь этот замечательный проект", — цитирует губернатора пресс-служба.

В 1822 году по предложению графа Михаила Сперанского почти всю территорию сегодняшнего Красноярского края впервые выделили в самостоятельную Енисейскую губернию с центром в Красноярске. Указ "О разделении Сибирских губерний на Западное и Восточное управления" подписал император Александр I.