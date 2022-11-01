Соответствующий перечень полетов утвержден Федеральным агентством воздушного транспорта.

В частности, из Челябинска будут выполняться полеты по 17 направлениям: в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск.

Также 5 рейсов будут выполняться из Магнитогорска — в Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань.

"Полеты из Челябинска в Тюмень и Нижневартовск будут выполняться впервые. Еще по двум направлениям — на Волгоград и в Красноярск — рейсы возобновлены, ранее они уже выполнялись в рамках субсидируемой программы", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ведомств.

В настоящее время, как отмечает пресс-служба, по программе субсидирования осуществляются полеты по 18 маршрутам. Из них по 11 направлениям авиакомпании летают из Челябинска: в Астрахань, Иркутск, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут, Ханты-Мансийск. Также 7 рейсов выполняется из Магнитогорска — в Новосибирск, Самару, Сочи, Сургут, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань.

Для реализации программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году привлечено финансирование федерального и региональных бюджетов, отмечается в пресс-релизе.

Объем субсидирования, а также затраты на софинансирование из областного бюджета не уточняются.