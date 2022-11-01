"Лидерами по абсолютному количеству бронирований остаются Москва (рост числа бизнес-поездок по сравнению с 2021 годом составил 55% и Санкт-Петербург (плюс 13%). Самый значительный прирост бизнес-путешественников осенью пришелся на Сочи и Адлер – количество бронирований отелей в этих населенных пунктах выросло в 2,5 раза. Среди городов-миллионников наибольший рост пришелся на Казань – 73% год к году. Столица Татарстана за год переместилась с седьмой на четвертую позицию в топ-10 самых популярных направлений", — отмечают в компании.

В десятку наиболее востребованных для деловых поездок городов, по ее данным, вошли также Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород и Уфа. Число командировок в Красноярск выросло за год на 57%, в Новосибирск – на 21%, в Иркутск – на 20%. На треть вырос поток деловых туристов в Уфу. В то же время командировок в Екатеринбург и Нижний Новгород стало на 8% и 2% меньше соответственно.

"При этом количество деловых поездок по России в сентябре-октябре 2022 держится на уровне осени 2021 года. За год показатель снизился всего на 2%, что свидетельствует о продолжении деловой активности с учетом закрытия некоторых аэропортов на юге страны", — подчеркнули в компании.

По данным системы бронирования, длительность деловой поездки в среднем составляет три ночи, средний чек за ночь – 4,3 тыс. рублей. 80% бронирований жилья для командировок приходится на отели.