"Продегустировать различные сыры, узнать их рецепты и историю, увидеть технику, которую для приготовления использовали в разные времена, познакомиться с эволюцией упаковки — все это можно будет сделать в Музее сыроделия, который создают на территории Угличского сыродельно-молочного завода", — говорится в сообщении.

Концепция музея будет называться "Энциклопедия сыра". Для гостей сделают интерактивные программы и подберут исторические, а также современные экспонаты.

Посетители музея смогут увидеть работу цехов Угличского сыродельно-молочного завода и восстановленной линии производства советского сыра.