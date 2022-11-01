На своей странице в соцсетях Комягин сообщил, что выиграл аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 20,5 тыс. кв.м, который был ему необходим для развития ЭТЦ. В результате, отметил он, "15-й юбилейный сезон "Снежной Деревни" все-таки состоится".

Как сообщалось, "Снежная деревня" была выставлена на продажу в начале октября текущего года без указания цены.

В объявлении отмечалось, что в зимний сезон "Снежную деревню" посещают 35-40 тыс. человек.

На странице "Снежной деревни" в соцсетях в августе сообщалось, что в сезоне 2022/2023 года планируется работа с 30 декабря по 1 мая.

"Снежная деревня" возводится мастерами из России и зарубежья в Хибинах с 2008 года. Скульпторы начинают работу в сооружении из искусственного снега, разделенного на залы и галереи, в ноябре. Из снежных кубов и льда с помощью различных инструментов они вырезают скульптуры, барельефы на стенах, объединенные одной тематикой. Температура внутри "Снежной деревни" и расположение в Хибинах позволяют экскурсионно-туристическому центру принимать гостей до конца апреля-начала мая.

В 2012 году экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" вошел в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Проект разместился на площади в 2,014 тыс. кв. м и был посвящен олимпийской тематике. По итогам регионального конкурса "Снежная деревня" неоднократно признавалась лучшим объектом туризма. В прошлом скульпторы творили из снега и льда на темы России глазами иностранцев, воспроизводили героев "Союзмультфильма" и популярных литературных произведений, фантазировали о машине времени и спортивных достижениях.