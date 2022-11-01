Рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гекчен начнутся 1 декабря и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт — "Стамбул" — стартуют 21 декабря и также будут ежедневными.

Полеты в Аланью (аэропорт "Газипаша") запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря с частотой четыре раза в неделю.

Сейчас единственное зарубежное направление "Победы" — Минск, куда компания летает из Санкт-Петербурга и Москвы.

Все свои международные рейсы "Победа" приостановила в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.