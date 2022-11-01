"Наращивание авиаперевозки произошло по всем основным направлениям. Я думаю, что сейчас цены стабилизировались, и до конца года мы увидим тренд на снижение. В первую очередь начнет опускаться Турция, где завершается сезон. Таиланд, куда уже пять авиакомпаний планируют летать. Египет серьезно нарастил объемы", — сказал он в интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам эксперта, тенденция на снижение цен, скорее всего, сохранится до весны, потому что предпосылок к тому, что количество рейсов в Россию будет снижаться, нет.

Мурадян напомнил, что рост цен на авиабилеты был связан с дефицитом зарубежной перевозки, начавшимся после 24 февраля. Он подчеркнул, что основными бенефициарами этого роста стали не туроператоры, а зарубежные авиакомпании.

"Все повышение цен, которое мы наблюдали, связано с желанием авиакомпаний, сохранивших возможность летать в Россию, пользоваться своим практически монопольным положением. Стоимость билетов в среднем сегменте выросла на 50-70%, хотя нефть сильно не подорожала. Emirates продавала билеты в Дубай и обратно до 24 февраля за 35 тыс. рублей, сейчас – от 50-60 тыс. Именно иностранные перевозчики – самые большие бенефициары дефицита перевозки в Россию, они сейчас получают сверхприбыли", — сказал он.

Сейчас, по его прогнозу, можно ожидать еще большего расширения объема зарубежной перевозки, так как иностранные перевозчики, видя, что на рейсах в России можно заработать, увеличат их число, решив проблемы с лизингом и страхованием самолетов.

Ранее в АТОР сообщали, что стоимость зарубежных туров для россиян летом 2022 года резко увеличилась, в первую очередь, из-за подорожания авиабилетов. Больше всего, практически вдвое, подорожал отдых в Турции и Египте, где выросла не только стоимость авиабилетов, но и размещения.

Полный текст интервью читайте здесь.