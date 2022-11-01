В сообщении авиаперевозчика говорится, что соглашение предусматривает увеличение базовой ежемесячной зарплаты на 250 евро с 1 января 2023 года, а также дополнительное повышение на 2,5% с 1 июля 2023 года.

Сделка также включает в себя соглашение, которое предусматривает более гибкие модели частичной занятости, особенно в периоды высокого спроса на авиаперелеты.

Новые соглашения будут действовать как минимум до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении Lufthansa. Они официально знаменуют собой конец действия кризисного соглашения, заключенного на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.

Lufthansa на прошлой неделе отчиталась о выходе на прибыльный уровень в третьем квартале 2022 года и увеличении выручки почти вдвое, а также заявила о выходе из пандемийного кризиса.