В мероприятии принимают участие представители туротрасли из более чем 50 регионов России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана, говорится в сообщении.

Деловая программа форума включает пленарное заседание, "круглые столы", на которых рассматриваются вопросы организации этнотуров, развития народно-художественных промыслов, национальной кухни.

1 ноября в рамках форума пройдет общенациональный финал Всероссийской туристской премии "Маршрут года". В этом году на соискание премии был подан 571 проект из 67 регионов России, в финал вышли 343 проекта из 66 регионов, в том числе 38 — из Башкирии.

2 ноября желающие смогут принять участие в экскурсии в усадьбу "Алтын кош" и познакомиться с башкирскими традициями и национальными блюдами, увидеть национальные игры "Ылак", "Аударыш", "Ук атыш", "Праздник пера", обряд "Путь барашка", отметила пресс-служба.

Также в рамках форума организована выставка "Международный этнокультурный туризм", которая знакомит гостей с культурой, бытом и уникальной историей народов России.

Форум организован в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Первый форум по этнотуризму прошел в Уфе в 2019 году и собрал на своей площадке более 300 участников.