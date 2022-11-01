"Российский выездной туризм потихоньку идет по "китайскому пути". Некоторые туроператоры уже предлагают российским туристам онлайн-оплату экскурсий в Турции и ОАЭ через мобильное банковское приложение или личный кабинет на сайте туркомпании. При этом проводить транзакции можно любыми российскими картами, в том числе с платежными системами Visa и Mastercard", — рассказала она.

Как отметили в АТОР, держатели карт Сбербанка могут оплатить экскурсию по этой ссылке прямо в личном кабинете приложения "Сбербанк Онлайн", выбрав в качестве получателя платежа туроператора и введя номер заявки из личного кабинета. Второй вариант оплаты предусматривает помощь гида, который занимается бронированием и оформлением заявки.

"Обработка платежа и в первом, и во втором случае осуществляется на территории России, и тип карты при этом неважен: будут работать любые российские карты, и "Мир", и Visa, и Mastercard. После получения денег в рублях туроператор уже сам рассчитывается с турецкими фирмами – поставщиками экскурсий", — пояснили в ассоциации.

Также для туристов сохраняется возможность приобретения экскурсий на этапе бронирования тура за рубеж. Для дополнительных расходов туроператоры и турагенты рекомендуют запасаться наличными или оформить карту зарубежного банка.

"Похожий тип оплаты услуг в годы массового китайского туризма в Россию был распространен у китайских турфирм, организовывавших туры в РФ. Туристов завозили в специальные магазины или рестораны, в которых они могли расплачиваться онлайн через китайскую систему Alipay, через нее проходила оплата и дополнительных экскурсий", — сообщила Ломидзе.

По ее словам, если такой сценарий станет массовым, то он приведет к ограниченному количеству поставщиков экскурсий, туристических магазинов и иных торговых точек, договорившихся с туроператорами о схеме постоплаты за приобретенные российскими туристами продукты и услуги.

Ранее РБК сообщил, что в качестве альтернативы этой системе два крупных российских банка рассматривают возможность установки своих платежных POS-терминалов в ряде дружественных стран для приема карт "Мир". Это позволит туроператору получить деньги за экскурсии, минуя платежную инфраструктуру страны отдыха туриста, и рассчитывается по своим каналам с поставщиками. По информации газеты "Известия", ряд отелей в дружественных России странах для приема карт "Мир" решили подключить российские платежные сервисы. Система принимает оплату, а затем отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии.

В сентябре все пять турецких банков, работавших с российской картой "Мир", приостановили сотрудничество с платежной системой из-за опасения санкций со стороны Минфина США.