"Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров. Все расчеты внутри систем ведутся в рублях", — заявил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, процитированный в сообщении. Переход на российский софт выполнен "в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные", добавил он.

Как уточняется, авиакомпании выбирали из двух российских систем — "Леонардо" (разработчик — АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с "Ростехом") и "ТАИС" (АО "ОРС"). По словам замгендиректора "Ростеха" Александра Назарова, "Леонардо" на данный момент пользуются 68 перевозчиков, включая 50 российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 млн пассажиров в год. В частности, с 30 октября пользователем IT-решения стал "Аэрофлот" (переход предусматривал и регулярные рейсы дочерней компании "Россия"), до этого в июне на "Леонардо" перешла третья авиакомпания группы — "Победа". Со 2 октября системой пользуются "Уральские авиалинии".

На систему разработки ОРС 26 октября перешла S7. Процесс настройки продолжается, но все основные сервисы для пассажиров успешно работают, заявил замгендиректора S7 по IT Руслан Верещагин, слова которого приводятся в сообщении Минтранса.

До введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" — американской Sabre, "Победа" — также американской Navitaire, S7 и "Уральские авиалинии" — испанской Amadeus. С российскими системами работали перевозчики, ориентированные на внутренние рейсы, в том числе Red Wings, "РусЛайн", "Ямал", "ЮТэйр", "Азимут".

Глава Минтранса Виталий Савельев, говоря о системе "Леонардо" в Совете Федерации накануне, заявил, что на данный момент она может обрабатывать только данные пассажиров, "летящих из точки А в точку Б, но не предусматривает транзит".

"Эта система бронирования, которая дает возможность летать из точки А в точку Б. А если бы мы хотели лететь — а у нас было (до санкций — ИФ) большое количество таких пассажиров у группы "Аэрофлот" — рейсом Новосибирск — Москва — Париж, эта система уже не может этого сделать", — сообщил Савельев.

"Сейчас мы ограничены, сейчас у нас нет транзита. Но эту систему "Ростех" будет и дальше разрабатывать. И когда рано или поздно они откроются, когда мы будем опять летать транзитом вместе с вами, система уже будет адаптированная", — заверил министр.