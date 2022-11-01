"С 1 ноября рабочий день зоопарка сократится на один час. Теперь побывать в гостях у наших обитателей можно будет ежедневно с 9:00 до 17:00. Вход будет открыт с 9:00 до 16:00. Новый режим работы зоопарка продиктован, прежде всего, сокращением длины светового дня", — говорится в сообщении.

В зимнее время некоторые животные столичного зоопарка переедут в теплые павильоны, но многих из них можно будет увидеть и на открытом воздухе.

"Весь холодный сезон для посетителей будут доступны теплые павильоны — в них уже перебираются теплолюбивые обитатели зоопарка. Но многие наши животные не страшатся холодов, они будут гулять и зимой. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, волки, песцы, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, голубые бараны и многие другие", — уточняется на сайте Московского зоопарка.

На улице в холодную погоду посетители также смогут понаблюдать за слонами и пандами.

"Семейство азиатских слонов продолжает выходить на улицу на небольшие прогулки. Тем не менее большую часть дня и ночное время слоны проводят в "Слоновнике", где поддерживается оптимальная температура. Холода не страшны и пандам. Жуи и Диндин много гуляют, едят бамбук на улице и только спать уходят во внутренние вольеры", — сообщается на сайте зоопарка.

Посетить территорию столичного зоопарка можно тремя способами. "Попасть в Московский зоопарк можно через Главный вход, Новый вход из метро "Баррикадная", а также через Детский зоопарк со стороны Садовой-Кудринской улицы", — говорится в сообщении.