Октябрьский показатель, исходя из данных РЖД, был на 12,8% ниже сентябрьского (9,4 млн человек). Пассажирооборот в дальнем следовании в октябре вырос на 22,4% г/г, до 6,4 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в прошлом месяце снизились на 5,4% г/г, до 88,4 млн пассажиров (-2,4% в сравнении с сентябрем). Их пассажирооборот показал рост на 1,8% г/г, до 2,7 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, по оперативным данным, в октябре на инфраструктуре РЖД было перевезено всего 96,6 млн пассажиров, что на 3,9% ниже уровня октября прошлого года и на 3,3% меньше, чем в сентябре этого года. Пассажирооборот составил 9,2 млрд пассажиро-километров (+15,5% г/г).

Всего за 10 месяцев 2022 г. отправлено 947 млн пассажиров (+7,1% г/г): в дальнем следовании — 91,8 млн (+15,5%), в пригородном сообщении — 855,3 млн (+6,2%). Пассажирооборот в сети РЖД с начала года вырос на 16,8% и составил 104,9 млрд пассажиро-километров, в том числе в дальнем следовании — 78,6 млрд (+20,2%), в пригородном сообщении — 26,4 млрд (+7,6%).

Замглавы РЖД Алексей Шило в июле заявлял, что по итогам текущего года холдинг ожидает увеличения пассажиропотока на юг России на 30%. Одна из причин — временное закрытие 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. Для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении холдинг назначал дополнительные поезда. Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Несмотря на увеличение пассажиропотока на сети РЖД в летнем сезоне, по итогам 10 месяцев 2022 г. он, по подсчетам "Интерфакса" на основании оперативных данных монополии, был почти на 5,6% ниже уровня 2019 г. В частности, по перевозкам в дальнем следовании — на 7,6% ниже, в пригородном сообщении — на 5,3% ниже.