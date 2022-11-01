Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на Boeing-737-800, время в полете — 3 часа 30 минут. Загруженность первого рейса составила более 80%.

"С 1 ноября 2022 года по 10 мая 2023 года дополнительно к норме провоза багажа на регулярных рейсах авиакомпании Nordwind возможно провезти бесплатно один комплект лыжного или сноубордического оборудования общим весом до 20 кг", — добавил представитель аэропорта.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолёты. В сентябре аэропорт Новокузнецка и авиакомпания Nordwind подписали соглашение, согласно которому аэропорт стал базовым для перевозчика.

Замгендиректора, коммерческий директор авиакомпании Nordwind Антон Маттис тогда заявил, что со следующего года Nordwind планирует также открыть рейсы из Новокузнецка в Якутск и Иркутск. "Схема на этих рейсах будет позволять перевозить пассажиров из Санкт-Петербурга и Сочи до Якутска и Иркутска", — сказал он, уточнив, что, в частности, рейсы до Якутска будут выполняться по схеме Сочи-Новокузнецк-Якутск.