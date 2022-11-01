"Процедура оформления и досмотра максимально упрощена. При входе в аэропорт на багаж наклеивается бирка, которая подтверждает вес провозимой икры. Желтый обозначает, что в багаже или ручной клади икра в разрешенных пределах (до 10 кг), красный — вес икры может превышать допустимый вес, зеленым цветом маркируется багаж и ручная кладь, в которой нет икры. "Зеленые" пассажиры сразу проходят к стойкам регистрации на рейс, а "красные" и "желтые" — на досмотр территориального управления Россельхознадзора", — сообщается в пресс-релизе.

В ходе досмотра проводится контрольное взвешивание. В случае, если вес больше установленного максимума, то потребуется подтверждение, что продукция промышленного изготовления. Инспекторы службы проверяют маркировку на упаковке с икрой, наличие декларации о соответствии продукции (копию документа должны выдать при продаже икры, в том числе на рынке), кассового чека или товарной накладной, подтверждающей покупку. С помощью ФГИС "Меркурий" проверяются данные о происхождении продукции — от места изготовления до места реализации икры.

По результатам контроля в перевозке 20 кг икры было отказано в связи с превышением установленного норматива по весу и отсутствием документов на продукцию.

Как напоминает Россельхознадзор, введение дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления потребовалось в связи с большим объемом перемещения икры, добытой браконьерским способом, под видом продукции для личного употребления. По данным управления службы по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, только за одну неделю октября через международный аэропорт "Елизово" якобы для собственного употребления в багаже и ручной клади пассажиров было вывезено 29 тонн икры (из них 20,5 тонны — в Москву, 4 тонны — во Владивосток, 3,5 тонны — в Новосибирск и 1 — в Хабаровск). Всего с начала июня по конец октября, в самый пиковый период транспортировки икры, через аэропорт пассажиры вывезли 489,4 тонны икры.

Как сообщалось, эксперимент будет проводиться на Камчатке до 1 августа 2025 года. Это предусмотрено законом "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления", в соответствии с которым в багаже и ручной клади можно перевозить не более 10 кг красной икры в упаковке и без сопроводительных документов.