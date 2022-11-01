Предполагается, что перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю.

"Про конкретные дни, по которым будут осуществляться рейсы, говорить еще нельзя, слотов пока нет", — сказал представитель пресс-службы. При этом он предположил, что рейс может и не состояться, если перевозчик не сможет продать билеты в нужном объеме.

В пресс-службе также сообщили, что Azur Air может запустить рейс из Красноярска на Шри-Ланку.

В пресс-службе также отметили, что зимняя чартерная программа из Красноярска будет представлена рейсами в Турцию (Анталья, Azur Air), Таиланд (Пхукет, Nordwind).