Нетрезвая пассажирка еще до взлета мешала проведению демонстрации работы аварийно-спасательного оборудования, не соблюдала требование "пристегнуть ремни", ходила по салону, заявляла, что хочет покинуть самолет, на просьбы экипажа успокоиться не реагировала.

Командир воздушного судна для обеспечения безопасности полета принял решение снять пассажирку с рейса, ее передали полицейским.

"Задержка рейса привела к возникновению у истца убытков в сумме 56,5 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Лесозаводский районный суд вынес решение об удовлетворении иска авиакомпании, взыскав с ответчицы возмещение ущерба в 56,5 тыс. руб. и сумму уплаченной госпошлины.