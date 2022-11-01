"При отсутствии икры в багаже или ручной клади используется зеленая наклейка. В случае, если пассажир перевозит красную икру в объеме менее 10 килограммов, то используется желтая наклейка. Бирка красного цвета выдается, если багаж или ручная кладь, возможно, содержит икру непромышленного изготовления в объеме более 10 килограммов", — говорится в сообщении.

Икру в багаже пассажиров взвешивают на входе в аэропорт. Для ветеринарного контроля за икрой в аэропорту работают сотрудники Россельхознадзора. Если вес деликатеса непромышленного производства превышает 10 килограммов, икру предлагают оставить в аэропорту или отдать провожающим по аналогии с другими предметами, запрещенными к провозу самолетом.

Подтвердить легальность происхождения икры можно предоставив чек на ее покупку, сертификат, или удостоверение качества производителя. Обязательное условие — маркировка изготовителя на транспортной или потребительской таре.

"Решение об ограничении, которого мы добивались длительное время, направлено исключительно на профессиональных перевозчиков незаконно добытой икры. Хочу подчеркнуть, что не должны быть доставлены неудобства простым гражданам, жителям Камчатского края, туристам, которые перевозят разрешенный объем икры в своем багаже. Очень важно, чтобы при контроле за теми, кто перевозит свыше десяти килограммов, также не были доставлены неудобства, если гражданин законопослушно перевозит икру", — приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодова.

В пресс-службе правительства региона "Интерфаксу" рассказали, что 31 октября, за день до вступления в силу новых правил, был поставлен рекорд — один из авиапассажиров оформил на себя груз в три тонны красной икры, которые он вывез с Камчатки. Предыдущий рекорд был 1,8 тонны икры в авиабагаже на одного человека.

Закон "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красная икра) непромышленного изготовления" президент РФ Владимир Путин подписал в середине июля.

Закон запрещает гражданам вывозить с Камчатки воздушным транспортом в багаже или ручной клади красную икру непромышленного изготовления в объеме свыше 10 кг на одного человека. Запрет вводится на период с 1 ноября 2022 года до 1 августа 2025 года. Под "непромышленным изготовлением" в законопроекте предлагается понимать икру лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

"Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения", — говорилось в пояснительных материалах. В них же указывалось, что отсутствие правовых норм провоза икры создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах.

По данным Россельхознадзора, ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн.