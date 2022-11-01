"В число самых популярных направлений на ноябрьские праздники вошли Турция – 39%, Египет – 21%, Россия – 20%, ОАЭ – 10% и Абхазия – 6%. В основном туристы предпочитают продлить праздничные выходные до полноценного недельного отдыха", — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Турция, Египет, ОАЭ и Россия популярны на ноябрьские праздники у многих туроператоров. Помимо этих стран, например, в Сoral Travel пользуются спросом такие дальнемагистральные направления как Мальдивы и Гоа, у FUN&SUN – Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

Как отметили в TEZ Tour, в 2022 году на период ноябрьских выходных приходятся также школьные каникулы, поэтому россияне активно и заблаговременно бронировали отдых на эти даты, и свободных мест как на рейсах, так и в популярных отелях не так много.

По словам туроператоров, российские регионы пользуются не меньшим спросом, чем зарубежные направления, поскольку компании предлагают различные культурно-познавательные программы в разные уголки страны, куда можно либо самостоятельно добраться на автомобиле, либо приобрести недорогие авиабилеты. Количество дней, которые россияне готовы потратить на поездку по России меньше, здесь востребованы короткие путешествия.

Среди наиболее популярных направлений в России, по данным "Интуриста", — Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан и санатории Кавминвод.

"По Москве и Санкт-Петербургу выросла популярность насыщенных экскурсионных туров с обзорными экскурсиями и посещением основных достопримечательностей двух столиц", — добавили в пресс-службе.

У туроператора FUN&SUN на ноябрьские праздники активизировались продажи туров в Сочи, Анапу, Кавминводы, Казань и Калининград.