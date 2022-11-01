"Через несколько дней мы будем отмечать День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года. День народного единства и годовщину Парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну", — написал мэр в своем блоге во вторник.

По его словам, на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства", где посетители смогут познакомиться с продукцией и угощениями российских регионов.

На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Будут представлены ряд инсталляций, а на экранах покажут уникальную кинохронику.

На платформе инсталляции "Белорусский вокзал" гости увидят зенитку и вагон-теплушку. Внутри вагона и на перроне пройдут театрализованные сцены проводов ополченцев.

Акция "Ночь искусств" 4 ноября будет посвящена Году культурного наследия народов России: в учреждениях культуры пройдет более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок.

Кроме того, с 3 по 6 ноября в московских музеях, библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах пройдет более 160 лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий, посвященных Дню народного единства.