Закон "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красная икра) непромышленного изготовления" президент РФ Владимир Путин подписал в середине июля. Он был принят Госдумой 6 июля, одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 года.

Закон запрещает гражданам вывозить с Камчатки воздушным транспортом в багаже или ручной клади красную икру непромышленного изготовления в объеме свыше 10 кг на одного человека. Запрет вводится на период с 1 ноября 2022 года до 1 августа 2025 года. Под "непромышленным изготовлением" в законопроекте предлагается понимать икру лососевых без заводской упаковки и без маркировки.

"Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения", — говорилось в пояснительных материалах. В них же указывалось, что отсутствие правовых норм провоза икры создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах.

По данным Россельхознадзора, ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн.

Как сообщалось, в октябре власти Чукотки заявили о подготовке обращения в федеральные органы с предложением о проведении такого же эксперимента в регионе. По информации ФКП "Аэропорты Чукотки" и ФГИС "Меркурий", с Чукотки в этом году вывезено авиатранспортом не менее 12,4 тонны, а в 2021 году — 19,7 тонны икры неизвестного происхождения, потенциальный ущерб оценивается более чем в 900 млн рублей.