"С середины апреля по конец октября в музее зафиксировано более 2,6 млн посещений, это на 830 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Рост посещаемости руководство ГМЗ главным образом связывает с отменой коронавирусных ограничений, а также с активизацией внутреннего туризма.

Среди посетителей преобладали граждане РФ. Летом в музей приехали порядка 5 тыс. иностранных туристов — в основном индивидуальных посетителей из Ирана, Индии и Китая.

Главным местом притяжения туристов остается Екатерининский дворец, который летом ежедневно посещали около 6 тыс. человек, а также Александровский дворец, где в 2021 году после реставрации открыли личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Фёдоровны.

Уточняется, что в низкий сезон, с 31 октября до середины апреля 2023 года, вход в Екатерининский парк будет бесплатным.