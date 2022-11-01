Полеты будут выполняться по пятницам. Отправление из Тюмени в 5:00, из Дубая — в 10:05. Время в пути составит 5 часов.

"Чтобы нашим туристам не нужно было искать рейсы с пересадками, мы постепенно вводим прямые рейсы из регионов. Уже летаем в Арабские Эмираты из Грозного, сейчас открываем рейс из Тюмени и планируем еще один из Сургута", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По информации онлайн-табло аэропорта "Рощино" (Тюмень), в настоящее время другие авиаперевозчики не выполняют регулярные рейсы по данному направлению.