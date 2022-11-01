"В Алтайском крае Осенний форум по сельскому туризму проходит уже в четвертый раз, и в этот раз — совместно с Ассоциацией туроператоров России. И, конечно, на сегодняшний день нами накоплен уже определенный опыт развития сельского туризма", — сказал, открывая форум, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

Он отметил, что все предпосылки для развития сельского туризма в Алтайском крае есть, и практически половина жителей края проживает в сельской местности. "У нас более 450 усадеб, ведущих личное подсобное хозяйство, 180 "зеленых" домов, турпоток в которые ежегодно составляет более 130 тысяч человек", — сообщил Дешевых.

По его словам, власти края заинтересованы в том, чтобы разрабатывать новые продукты, овладевать новыми технологиями и инструментами по продвижению, популяризации этого вида туризма.

Со своей стороны помощник руководителя проекта "Долина семейного отдыха "Алтайское Холмогорье" Диана Лобода сообщила, что за 22 года на месте заброшенной зверофермы был создан союз различных производств, турпродуктов и сервисов.

В частности, проводится гастрономический фестиваль "Ах!Фест", который в этом году посетили более 5,5 тысячи человек.

Свои проекты на Осеннем фестивале представили и другие участники из соседних регионов Сибири.

Организаторами мероприятия выступили управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Туристский информационный центр Алтайского края, Ассоциация туроператоров России (АТОР) при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Его задачами являются обсуждение и анализ тенденций развития сельского туризма, обмен опытом в формировании и продвижении турпродукта в сельском туризме на российском и международном уровнях.