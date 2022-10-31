"Здесь обитает удивительный лесной подвид северного оленя (Rangifer tarandus valentinae), который населяет горы Горного Алтая, Кемеровскую область и Красноярский край, юго-восток Иркутской области, Туву, Хакасию и запад Бурятии. В 2021 году Всемирный фонд дикой природы начал проект по сохранению лесного северного оленя, приступив к поддержке научных и охранных мероприятий", — отметила Иваницкая.

В кластере "Уш-Белдир" камеры простоят до весны, инспектор будет проверять камеры, менять, если необходимо, элементы питания и карты памяти. Так экологи рассчитывают получить данные о том, сколько оленей обитают в кластере, и продумать меры их охраны.

В октябре во время экспедиции на территории кластерного участка "Уш-Белдир" природного парка "Тыва" инспекторы установили пять автоматических камер. Это очень удаленный и труднодоступный участок тайги.

"Ранее в Уш-Белдире мы фиксировали северного оленя с помощью камеры, но только этой осенью начали серьезное исследование группировки. Во время установки камер инспекторы "Уш-Белдира" насчитали много маралов, много маралов попались и в фотоловушки. Позже, после проверки камеры, мы посмотрим, конкурируют ли два вида копытных за территорию", — привела Иваницкая слова директора природного парка "Тыва" Эдуарда Донгака.

Проект WWF по охране лесного подвида северного оленя в Южной Сибири стартовал в 2021 году в заповеднике "Кузнецкий Алатау", республиках Алтай и Тува, а в 2022 году был продолжен.