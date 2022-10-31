"Проект "Гжель — открытый код" получил высокие оценки жюри. Работа над проектом ведется в Московской области с 2019 года. Планируется, что это будет туристский кластер с современным производственным циклом как автоматического, так и ручного мануфактурного труда. Он будет включать в себя музей на 5 тыс. экспонатов, интерактивные зоны, а также образовательные площадки для молодежи. Также на территории будет построена парковая зона", — говорится в сообщении.

В состав кластера "Город Гжель" войдут Гжельский фарфоровый завод, усадьбы "Быково" и "Раменское", фабричный комплекс, Боровской курган. Проект реализуют на принципе государственно-частного партнерства.

Всероссийский конкурс проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма проводится в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Награждение победителей состоялось 30 октября в Москве.