"По поручению губернатора Андрея Юрьевича в этом году мы привели в порядок территории вокруг 28 водоемов, которые были расчищены по программе "100 прудов и озер". Вблизи водных объектов был проведен небольшой комплекс работ, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный доступ к ним", — цитирует главу ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

В ведомстве отметили, что годовой план по обустройству территорий вокруг водоемов выполнен на 100%.

В ходе благоустройства специалисты провели очистку береговой линии, проложили пешеходные дорожки, установили уличное освещение. На некоторых — обустроили места для отдыха со скамьями и урнами, возвели деревянные пирсы для рыбаков, оборудовали подходы к воде, где-то обновили песчаное покрытие на пляже и обустроили парковочное пространство.