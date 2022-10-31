"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" ("Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" — ИФ) 31 октября на участке Магри-Веселое (вся территория Сочи — ИФ) имеется опасность формирования смерчей над морем", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в понедельник.

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что все городские службы работают в усиленном режиме.

"Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112", — сказано в сообщении.