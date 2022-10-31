Как сообщили в пресс-службе ГМИИ им. Пушкина, в рамках акции бесплатно можно будет посетить Главное здание музея с 19:00 до 23:00 (вход до 22:00). Бесплатные билеты на акцию можно оформить на сайте музея.

"Загляните к фламандцам, прогуляйтесь по Греческому дворику, посмотрите на статуи кондотьера Коллеони и Давида и обязательно на "Золото Трои". В Итальянском и Греческом двориках можно будет увидеть фрагменты фильма режиссера Андрея Сильвестрова "Слепок", рассказали в музее.

Галерея искусства стран Европы и Америки в этом году не принимает участие в акции, выставку "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть I" можно посетить по обычным входным билетам.

Также бесплатно можно будет посетить все программы в Историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года и Палатах бояр Романовых, для этого необходимо оформить бесплатный билет на сайте.

В рамках акции Исторический музей и временные выставки продлевают режим работы до 23:00 (кассы будут открыты до 22:00). Для участия в программах к выставкам дополнительно к входному билету необходимо приобрести акционные билеты стоимостью 100 рублей.

Бесплатно можно будет посетить и экспозиции Новой Третьяковки, музея Аполлинария Васнецова, музея Виктора Васнецова, музея Павла и Сергея Третьяковых. Вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" остается платным. Вход в Новую Третьяковку и Западное крыло Новой Третьяковки будет открыт до 23:00. Музей Аполлинария Васнецова, музей Виктора Васнецова, музей Павла и Сергея Третьяковых будут работать до 21:00, вход — до 20:00.

В Новой Третьяковке будет открыта для бесплатного посещения постоянная экспозиция и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное". В малых музеях Третьяковской галереи будут доступны для бесплатного посещения постоянные экспозиции, а также мероприятия, приуроченные к "Ночи искусств".

В свою очередь, как сообщили в департаменте культуры Москвы, подведомственные учреждения подготовили обширную программу, мероприятия в столице пройдут на более чем 200 городских площадок. Для москвичей и гостей столицы пройдут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи, литературные балы.

"В столице "Ночь искусств" пройдет одновременно в двух форматах — в традиционном формате культурно-массовых мероприятий с приглашением зрителей и в режиме онлайн. Это даст возможность москвичам и гостям города приобщиться к искусству в полном объеме, ведь девиз акции: "Мы едины!". Главными площадками акции станут Московский концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Космос" и МГВЗ "Новый Манеж", — сказали в департаменте.