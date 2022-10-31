"Есть поручение президента по этому поводу, и мы сейчас согласовываем с Минфином параметры этой поддержки на эти 5 месяцев зимнего периода. Будем надеяться, что они нас поддержат", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Речь идет о субсидиях на частичную компенсацию расходов авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов с ноября 2022 по март 2023 гг. Ранее в этом году государством было выделено 100 млрд руб. для поддержки авиаперевозчиков в апреле-октябре. Подумать над продолжением поддержки и в предстоящем зимнем сезоне поручал президент Владимир Путин.