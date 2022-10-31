"С сегодняшнего дня в регионе запрещено использование беспилотных воздушных судов. Использовать такие аппараты могут только органы государственной власти, подведомственные им организации, а также предприятия и организации по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности, который был введен в соответствии с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г.

Мера установлена до снятия режима уровня базовой готовности, уточняют в пресс-службе.

Ранее полеты беспилотников запретили в Саратовской области.