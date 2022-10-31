В частности, первым заместителем губернатора Тульской области будет назначен Дмитрий Миляев, ранее работавший главой администрации Тулы. Он будет курировать социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику, сельское хозяйство.

Заместителем председателя правительства области будет назначен Григорий Лаврухин, уже работавший в правительстве области и возглавлявший региональную Корпорацию развития и поддержки. Он будет координировать работу министерства экономического развития и комитета по науке и инноватике.

Министерство экономического развития возглавит Антон Емельяненко — глава комитета по науке и инноватике. Его заместителем будет назначена Лариса Соломатина, которая в составе министерства будет обеспечивать поддержку предпринимательства и развитие туризма. До этого она была председателем комитета по развитию туризма Тульской области.

Также глава Минэкономразвития Павел Татаренко возглавит Корпорацию развития Тульской области, заместитель председателя правительства области Александр Шаламов будет руководить проектным офисом Корпорации развития.