Обращение общественников к Бастрыкину по поводу застройки Охтинского мыса появилось в социальной сети.

"В сентябре текущего года городскими органами власти выдано разрешение на строительство на его территории делового центра. Общественники напоминают о создании на Охтинском мысе историко-археологического музея-заповедника в связи с обнаружением на нем ряда сохранившихся исторических памятников. Они опасаются, что уникальным археологическим объектам грозит уничтожение", — приводят в СК содержание обращения.

Бастрыкин поручил петербургским следователям провести проверку по обозначенным градозащитниками доводам и представить ему доклад.

Охтинский мыс — территория, где "Газпром нефть" в 2006 году приобрела земельные участки с находящимися на них древними сооружениями для строительства делового комплекса, который после долгих споров переехал в район Лахты. В Охте компания решила построить комплекс зданий средней высотой 28 метров по проекту японского бюро Nikken Sekkei.

В сентябре Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство делового центра "Газпром нефти" на Охтинском мысе. Общая площадь будущего здания составит 166, 5 тыс. кв. метров. Объект представляет собой здание из двух корпусов офисного и общественного назначения, объединенных двухэтажным подземным паркингом.