"Последней из стран ЕС обновление своей визовой политики для россиян сделает Республика Кипр. Решение о введении визового сбора за оформление кипрской национальной визы принял совет министров страны, оно вступит в силу с 1 декабря", — пояснили в ассоциации.

Как отметили в АТОР, сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TEZ Tour не смогли подтвердить информацию о введении сбора.

"Мы не получали официальной информации об изменении стоимости визы для россиян от посольства страны", — сообщили в туркомпании порталу "Интерфакс-Туризм".

На сайте посольства Кипра в РФ указано, что визы для граждан России оформляются бесплатно.