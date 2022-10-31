"Среди проблем, сдерживающих туризм на Каспии, прежде всего — отсутствие флота. Большие надежды возлагаются на теплоход, который стоит "Мостурфлот" на астраханском заводе (круизный лайнер — ИФ). В начале навигации 2024 года компания сделает тестовый круиз по реке, в дальнейшем — круизы по морю", — сказала Прокофьева в эфире телеканала "Астрахань 24".

Она уточина, что стоимость тура "река-море", путешествия по Волге и Каспию в настоящее время просчитывается.

"Даже при запуске одного такого лайнера турпоток (в регион — ИФ) увеличится на 30 тыс. человек в год", — добавила министр.

Как сообщалось, четырехпалубный круизный теплоход проекта PV300VD строится по заказу "Московского речного пароходства" и будет эксплуатироваться под маркой круизной компании "Мостурфлот". Разработчик проекта — "Морское инженерное бюро".

PV300VD спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно имеет габаритную длину 141,14 м, ширину 16,82 м, высоту борта 5,5 м, наибольшую осадку 3,2 м. Экипаж и обслуживающий персонал составляет 90 человек, автономность по топливу — 15 суток, по прочим видам запасов — 10 суток.

Первоначально планировалось, что МРП получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение, по которому цена контракта увеличилась до 4,2 млрд рублей. Судно было спущено на воду для достройки в конце мая 2019 года.

Предполагается, что "Петр Великий" будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря.

ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

"Московское речное пароходство" управляет более чем 220 единицами флота, из которых 14 единиц — круизные теплоходы.