"Эти резервуары — тоже часть инфраструктуры аэропорта, они расположены недалеко от терминала на открытом пространстве и попадают в зону видимости наших гостей. Поэтому родилась идея оформить их поверхность и создать красивый объект", — цитирует пресс-служба исполнительного директора аэропорта Романа Бочкового.

Над созданием мурала в течение восьми дней работала команда художников из четырех человек. Две ёмкости по 700 кубометров каждая в верхней части разрисованы традиционным национальным орнаментом, обозначающим оленьи рога. В нижней части используется приём с отражением в воде. Рисунок сопровождается подписью "Вода/ви'' ("ви'' в переводе с ненецкого означает вода).

Геометрический ямальский орнамент зрительно объединен в общую композицию, переходя с одного объекта на другой. По замыслу авторов, с определенного ракурса паттерн собирается в плоское изображение, и зрителю начинает казаться, что бочки не объемные, а плоские, а с других ракурсов рисунок как бы растекается по поверхности.

Оформление резервуаров проводится в ходе благоустройства прилегающей к аэропорту территории.