"Регион уже посетили более 1,5 млн человек, что сопоставимо с показателями допандемийного периода и с уровнем всего 2021 года. Объем платных туристических услуг на территории субъекта превысил 11,6 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 14 тыс. из числа приехавших — иностранцы. Всего, как ожидают местные власти, по итогам 2022 года регион посетят порядка 2 млн туристов.

В Свердловской области принять туристов может 551 гостиница. Это почти 19,5 тыс. номеров и более 50 тыс. мест. Среди особо популярных у путешественников объектов — этнопарк "Земля предков", ирбитская страусовая ферма, висимская оленья ферма, музеи военной и гражданской, а также авиационной техники в Верхней Пышме.