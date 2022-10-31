"Министр туризма республики Мария Кристина Фраско объявила, что "строгие протоколы", включая ПЦР-тестирование перед поездкой на Филиппины и требование полной вакцинации иностранцев, направляющихся в страну, следует отменить", — пишет издание.

По ее словам, непривитым иностранным туристам должен быть разрешен въезд на Филиппины, если они предоставят экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 24 часа до прибытия или по прибытии в страну. Также планируется сделать необязательным ношение маски в помещении.

"Снятие антиковидных ограничений может принести пользу миллионам филиппинцев, а также оживлению туриндустрии", — сказала министр.

Как отмечает газета, правительство пока не объявило, когда новые протоколы въезда вступят в силу.