В понедельник глава региона Александр Дрозденко вместе с родственниками погибших зажгли свечи и возложили цветы у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске. По данным пресс-службы, в трагедии погибли 48 жителей Ленинградской области.

"Со многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь лет назад. Тогда нас свела трагедия — гибель ленинградцев в небе над Синаем. Террористический акт унес сотни жизней. Убежден: ничто не может оправдать убийства мирных людей. (...) Единственное, что мы можем сделать, это собираться здесь каждый год и вспоминать, вспоминать, вспоминать. И пусть эта память будет вечной", — приводятся в сообщении слова Дрозденко.

В свою очередь, губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале в понедельник сообщил, что городские власти по-прежнему поддерживают родственников погибших.

"Семь лет прошло, но по минутам помню то субботнее утро. Первые сообщения, что самолет исчез с экранов радаров. Наш самолет, летевший в Петербург. Понимаем, что никто не заменит им ушедших. Но стараемся, сделать все, чтобы боль была не такой острой", — написал Беглов.

В ноябре 2015 года в небе над Синайским полуостровом произошел взрыв самолета "Когалымавиа". На нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия унесла жизни 224 человека. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете.